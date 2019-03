Torjäger fällt aus

1. FC Köln in Duisburg ohne Terodde 12.03.2019

Köln (dpa) - Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln muss am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim abstiegsbedrohten MSV Duisburg auf seinen Torjäger Simon Terodde verzichten.

Der 31-Jährige fällt wegen einer Mandelentzündung in dieser Woche aus, wie Vereinssprecherin Lil Zercher am Dienstag erklärte. Terodde hat in dieser Saison für die Mannschaft von Trainer Markus Anfang bereits 26 Treffer erzielt.

