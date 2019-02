Missbrauchsvorwürfe

Anwalt: Neues Sex-Video von R. Kelly an Ermittler übergeben 15.02.2019

Der R&B-Sänger streitet ab, etwas Illegales getan zu haben. Wird ein Video, das ihn beim Sex mit einer Minderjährigen zeigen soll, nun ein wichtiges Beweisstück gegen ihn?

Chicago (dpa) - Nach Vorwürfen gegen R. Kelly wegen sexuellen Missbrauchs ist einem Anwalt zufolge ein neues Video aufgetaucht, das den R&B-Sänger beim Sex mit einem minderjährigen Mädchen zeigen soll.

Das 45 Minuten lange Video sei ein "bedeutender neuer Beweis, der Herrn Kellys illegale sexuelle Übergriffe auf junge Mädchen schlüssig belegt", teilte Michael Avenatti mit. Er habe das Ermittlern bisher unbekannte Video der Staatsanwaltschaft in Chicago übergeben.

Gegen R. Kelly ("I Believe I Can Fly") waren Anfang Januar in einer TV-Dokumentation Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erhoben worden. Die Vorwürfe reichen bis in die 90er Jahre zurück. Kelly hat diese mehrfach abgestritten. Kellys Anwalt Steve Greenberg erklärte, Ermittler hätten im Zusammenhang mit dem Video keinen Kontakt mit ihm oder Kelly aufgenommen. Kelly weise Vorwürfe über jegliches illegales Verhalten zurück.

Avenatti ist einer der prominentesten Anwälte der USA und vertrat zuletzt die frühere Porno-Darstellerin Stormy Daniels bei ihrer Verleumdungsklage nach einer behaupteten Affäre mit Präsident Donald Trump. Wie er an das neue Video gelangte und wen er im Rahmen der Vorwürfe gegen R. Kelly vertritt, sagte Avenatti nicht. Er und sein Team ermittelten in diesem Fall "ehrenamtlich", weil Kelly für seinen Missbrauch junger Afroamerikanerinnen zur Rechenschaft gezogen werden müsse.

Avenattis Mitteilung