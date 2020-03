Barber Angels

Coronavirus stoppt ehrenamtliche Friseure 04.03.2020

Die Barber Angels haben wegen des Coronavirus alle Termine abgesagt. Die Magdeburger Mitglieder sind traurig und erleichtert.

Magdeburg/Biberach an der Riß l Die ehrenamtliche Friseurgemeinschaft Barber Angels Brotherhood hat bis auf Weiteres alle Termine in Deutschland und Europa abgesagt. Grund dafür ist die gestiegene Zahl an Infektionen mit dem Coronavirus. "Zu unserem größten Bedauern und schweren Herzens mussten wir die Termine absagen", teilte Claus Niedermaier, Präsident des Vereins, mit. Die Entscheidung ist aus Verantwortung gegenüber Vereinsmitgliedern, Gästen und Helfern getroffen worden.

Die Magdeburgerin Cathrin Gruhn ist seit drei Jahren Mitglied der Barber Angels und schneidet mit ihrem Ehemann in fünf Ländern Obdachlosen und Bedürftigen kostenfrei die Haare und Bärte. Sie ist einerseits traurig, dass erst einmal alle Termine abgesagt sind, kann aber auch verstehen, dass diese Entscheidung getroffen wurde.

Krankheit kann existenzgefährdend sein

"Es sind ja auch andere Veranstaltungen aus Sicherheitsgründen abgesagt worden. Die Friseurmesse in Düsseldorf findet auch nicht wie geplant statt", so die Friseurin. Viele der Barber Angels-Mitglieder seien selbstständig und wenn sie erkranken oder ihre eigenen Angestellten anstecken würden, könnte das schon in den existenzgefährdenden Bereich gehen. "Da hängt so viel dran, dass ist nicht abzusehen."

Die Gefahr, der man sich und andere aussetzen könnte, sei nicht abzuschätzen, erklärt die Magdeburgerin die Entscheidung des Vereinspräsidiums weiter. Den nächsten Termin in Magdeburg betrifft die Entscheidung erst einmal nicht. "Der Termin steht noch", so Gruhn. "Ich schaue jetzt von Monat zu Monat."

Die Absage trifft etliche Termine, sagt Gruhn. Wieviele es genau sind, das kann sie nicht sagen. Die ehrenamtlichen Stylisten sind in verschiedenen Teams jedes Wochenende im gesamten Bundesgebiet sowie in mehreren Ländern Europas unterwegs.

Barber Angels im Mai in Magdeburg

In Magdeburg sind die Barber Angels alle drei Monate im Einsatz. Das nächste Mal im Mai 2020. Auch wenn bis auf Weiteres alle Termine abgesagt sind, Cathrin Gruhn ist zuversichtlich, dass der Termin bleibt. Das genaue Datum wird kurzfristig bekannt gegeben.