Bürgerbüros

Magdeburger müssen sieben Wochen warten 29.02.2020

Wer am Mittwoch via Internet einen Termin (hier für eine Umzugsmeldung) im Bürgerbüro Süd in Magdeburg buchen wollte, erfuhr: Bis 16. April sind schon alle Termine weg. Screenshot: www.magdeburg.de

Wer in diesen Tagen Amtswege zu erledigen hat, der wird feststellen: So einfach ist das alles nicht, jedenfalls nicht auf die Schnelle.

Magdeburg l Die Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz brachte die Angelegenheit auf die Ratstagesordnung. „Wir haben Briefe bekommen“, sagt Fraktionschef Wolfgang Zander, und zwar solche in ziemlich empörtem Tonfall. „Die Wartezeiten auf einen Termin sind so nicht mehr hinnehmbar. Das geht so nicht für die Bürger“, sagt Zander. Seine Fraktion beantragte, das Bürgerbüro Süd (im Bördepark) künftig bis 20 Uhr zu öffenen und mindestens einen Mitarbeiter für die Bearbeitung von spontan vorgetragenen Bürgeranliegen außerhalb der Online-Terminvergabe freizuhalten.

„Dieser Antrag kommt zur Unzeit“, reagierte der auch für den Betrieb der Bürgerbüros verantwortliche Ordnungsbeigeordnete Holger Platz (SPD). Noch zuvor hatte er auf die Organisationshoheit des Oberbürgermeisters bei Verwaltungsabläufen verwiesen. „Der Stadtrat kann beschließen, dass wir Bürgerbüros als bürgernahe Dienstleistung vorhalten, aber nicht, ob sie länger öffnen oder im Einzelnen mehr Personal eingesetzt werden soll.“

Datenpanne wirkt nach

Aktuell jedenfalls, so Platz, stecke den Mitarbeitern in den Büros noch immer die Datenpanne von September 2019 in den Knochen. „Diese Panne hatten nicht wir zu verschulden, aber wir sind bis heute dabei, Tausende verloren gegangene Datensätze mühselig wiederherzustellen.“ Er wisse nicht, wie er den Leuten jetzt auch noch zusätzliche Stunden zumuten solle.

Etwa in einem halben Jahr, so Platz, sei er gerne bereit, sich der Diskussion über längere Öffnungszeiten zu stellen. Er erinnerte allerdings daran, dass die bis dahin dienstags und donnerstags üblichen Öffnungszeiten bis 20 Uhr anno 2003 abgeschafft worden seien, weil sie zu wenig genutzt worden.

Unabhängig von abendlichen Öffnungszeiten räumte Platz Mängel in der Terminvergabe ein. Im Schnitt vier Wochen, in Einzelfällen auch bis zu sechs Wochen müssten Bürger aktuell auf einen Termin warten. „Wir wollen wieder zu den unter drei Wochen zurück, die es vor der Datenpanne waren“, so Platz. Das gelinge allerdings nur schrittweise.

Im Schnitt sieben Wochen Wartezeit

Die Volksstimme machte am Dienstag die Probe aufs Exempel und versuchte unter www.magdeburg.de Termine in allen vier Magdeburger Bürgerbüros zu ergattern. Sechs Wochen Wartezeit erwiesen sich dabei als Unterkante; der Schnitt: sieben lange Wochen.

Wer spontan an der Online-Terminvergabe vorbei im Bürgerbüro erscheint, darf nicht sicher damit rechnen, überhaupt – egal nach wie vielen Stunden Wartezeit – bedient zu werden. Vorzugsweise bekommen „Notfallkunden“ (siehe Infokasten) spontane Termine eingeräumt, andere nur mit viel Glück und im Fall von Terminabsagen eine Chance. Gartenparteiler Zander kennt Fälle, in denen die Anmeldung eines Pkw erst im dritten Anlauf gelang oder der abgelaufene Personalausweis einem Jobcenterkunden wochenlang zum Verhängnis wurde.

Michael Stage (future!) bestätigte die Probleme nach eigenen Online-Terminsuche-Tests, monierte aber, dass der Antrag auf erweiterte Öffnungszeiten das Grundproblem (mangelnde Kapazitäten in den Bürgerbüros) nicht löse. Julia Brandt (SPD) erklärte, dass es übergangsweise selbstverständlich sein müsse, dass der Bürger straffrei ausginge, wenn er wegen der Terminprobleme in den Büros Amtsgeschäfte nicht fristgemäß erledigen kann.

Mehr Digitalisierung als Ausweg

SPD-Fraktionschef Jens Rösler konstatierte, dass neue Mitarbeiter nicht vom Himmel fielen. Ein Ausweg sei die stärkere Digitalisierung von Amtswegen. Aus Röslers Sicht müssten Bürger viel mehr via Internet erledigen können, ohne überhaupt im Bürgerbüro vorsprechen zu müssen. „Dass das bis heute viel zu kurz kommt, liegt nicht an der Stadt, sondern an Vorgaben von Bund und Land.“

„Am Bürger vorbei“ nannte Ronny Kumpf (AfD) die Debatte. Auch bei seiner Fraktion seien Bürgerbeschwerden eingegangen. „Es gibt viele Berufstätige, die nicht die Zeit haben, ab 15 oder 16 Uhr ein paar Stunden im Bürgerbüro abzusitzen.“

Am Ende einigte sich eine Ratsmehrheit auf einen Änderungsantrag der Linken, der die Prüfung einer Öffnung bis 20 Uhr in einem der vier Magdeburger Bürgerbüros und an einem Wochentag anregte. Kurzfristig macht die Stadtverwaltung keine Hoffnung auf Besserung. Auf dem langen Weg ins Bürgerbüro braucht der Magdeburger bis auf Weiteres viel Zeit und gute Nerven.