Corona-Krise

Magdeburgs Spielplätze öffnen am 8. Mai 06.05.2020

Erleichterung für Kinder: Magdeburg will ab 8. Mai wieder 128 Spiel- und Bolzplätze in der Stadt öffnen.

Magdeburg l Eine neue Allgemeinverfügung macht es trotz Corona-Krise möglich: Ab Freitag öffnen in Magdeburg wieder die kommunalen Spiel- und Bolzplätze, 128 Stück an der Zahl. Dies verkündete Oberbürgermeister Lutz Trümper am Mittwoch.

Die Plätze sind von 6 bis 20 Uhr geöffnet. In dieser Zeit sollen unter anderem Streetworker bei den großen Plätzen vor Ort sein. Sie wollen Eltern und Kinder Hinweise zu Hygieneregeln geben.

Laut Trümper sind derzeit vier Menschen in Magdeburg noch am Coronavirus erkrankt. Er fordert, dass Gaststätten schon ab Sonnabend öffnen dürfen.