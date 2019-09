Diebstahl

Einbrüche in zwei Magdeburger Bürohäuser 26.09.2019

In der Nacht zum Mittwoch drangen unbekannte Täter in zwei Objekte im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld ein.

Magdeburg (vs) l Der erste Einbruch wurde am 25. September 2019 gegen 5 Uhr in der Liebknechtstraße in Magdeburg festgestellt. Die bislang unbekannten Täter drangen in das Objekt ein, brachen diverse Bürotüren auf und durchwühlten die Räume. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher einen Laptop und Bargeld, teilte die Polizei mit.

Kurze Zeit später, gegen 6 Uhr, wurde ein weiterer Einbruch in ein Bürogebäude in der Großen Diesdorfer Straße gemeldet. Auch in diesem Fall durchsuchten die unbekannten Täter mehrere Büroräume. Eine genaue Schadensauflistung wird noch nachgereicht.

Die Kriminaltechnik sicherte Spuren an beiden Tatorten, welche sich derzeitig in der Auswertung befinden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder den Taten geben können, werden gebeten sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.