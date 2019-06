Feueralarm

Florapark Magdeburg evakuiert 08.06.2019

Der Florapark in Magdeburg ist am Pfingstsonnabend 2019 geräumt worden. Auslöser war ein Brandalarm.

Magdeburg l Der Florapark in Magdeburg ist am Pfingssonnabendvormittag für kurze Zeit geräumt worden. Gegen 9.20 Uhr ertönte über Lautsprecher eine Ansage an alle Kunden, das Center zu verlassen. Zahlreiche Kunden und Beschäftigte begaben sich daraufhin auf Freiflächen an den Ausgängen. Die Feuerwehr rückte an und überprüfte die Situation. Bei ihr war die Brandemeldeanlage aufgelaufen und hatte Alarm ausgelöst.

Center wieder freigegeben

Nach wenigen Minuten stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, der um 9.20 Uhr ausgelöst worden war. Die Feuerwehr rückte an und überprüfte die Lage. Um 9.44 Uhr wurde das Center wieder zum Einkaufen freigegeben. Da die meisten Geschäfte erst gegen 10 Uhr öffneten, war die Zahl der Betroffenen noch nicht so groß. Das Pfingstgeschäft läuft seitdem ganz normal weiter. Das Centermanagement war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.