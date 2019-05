Unfall

Auto überschlägt sich in Magdeburg 26.05.2019

In Magdeburg ist eine 22-Jährige bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ihr Auto überschlug sich.

Von Tom Wunderlich

Magdeburg l Zu einem schweren Unfall ist es am Saonnabend, 25. Mai 2019, in der Magdeburger Innenstadt gekommen. Gegen 20 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem Seat die Walther-Rathenau-Straße (B1) in Richtung des Magdeburger Rings. Auf Höhe der Mozartstraße verlor sie aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen und krachte frontal gegen einen Baum. Der Aufprall war so heftig, dass sich das Fahrzeug anschließend überschlug. Die Feuerwehr rettete die 22-Jährige aus dem Wrack und übergab sie dem Rettungsdienst. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Augenzeuge, der den Unfall im Rückspiegel beobachtet hatte, erlitt einen Schock. Er wurde ebenfalls medizinisch behandelt.