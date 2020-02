Wetter

Sturmwarnung für Magdeburg 25.02.2020

Warnung: In Magdeburg kann es am Dienstag zu starken Sturmböen kommen.

Magdeburg l Zwischen 60 und 70 km/h schnell können am Dienstag Sturmböen werden, die unter anderem in Magdeburg erwartet werden. Eine entsprechende amtliche Warnung für die Zeit von 10 bis 21 Uhr hat der Deutsche Wetterdienst am 25. Februar 2020 über die Warnapp Nina herausgegeben.

In dieser App wird auch vor herabstürzenden Ästen gewarnt. Wer also unbedingt vor die Tür muss, sollte auf herabfallende Gegenstände achten.

Bei Schauer kann es auch zu Sturmböen mit bis zu 85 km/h kommen. Betroffen davon sind auch der Kreis Stendal, der Harz, die Börde, das Jerichower Land, der Altmarkkreis Salzwedel und der Salzlandkreis.