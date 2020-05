Wohnungsbrand

Feuer in Magdeburger Hochaus 08.05.2020

Die Magdeburger Feuerwehr hat mehrere Löschzüge in Bewegung gesetzt. Der Grund: Aus einem Hochaus wurde ein Brand gemeldet.

Magdeburg (pl/ha) l Zu einem Brand kam es am 8. Mai 2020 in der Magdeburger Jakobstraße. Gegen 14 Uhr wurde gemeldet, dass aus einer Wohnung in der ersten Etage des Hochhauses 7a/b starker Qualm aufsteige. Die Feuerwehr setzte sofort mehrere Löschzüge in Bewegung. Am Einsatzort angetroffen, konnte das Feuer in der Wohnung zügig gelöscht werden. Anschließend wurde das Gebäude von der Feuerwehr belüftet. Die Brandursache ist noch unklar.

Haus wurde geräumt

Die Anwohner des Hauses mussten umgehend das Gebäude verlassen. Polizei und Rettungsdienst kümmerten sich um die Bewohner. Ob es Verletzte gegeben hat, ist noch offen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.