Ein Tag als ...

Auf Abwegen im Schweinestall 10.09.2019

Nach dem Wiegen und Verladen der Schweine geht es für Jochen Strötker und den Fahrer des Tiertransports an den Papierkram. Foto: Bianca Oldekamp

Auch die Büroarbeit ist eine der täglichen Aufgaben, der sich Landwirt Jochen Strötker widmen muss. Foto: Bianca Oldekamp

Bevor es in den Schweinestall geht, wird aus Hygienegründen die Kleidung gewechselt. Foto: Bianca Oldekamp

Die Fütterung der Schweine in Jochen Strötkers Stall funktioniert automatisch und wird über einen PC gesteuert. Foto: Bianca Oldekamp

Fast geschafft: Mit etwas Schub von hinten findet auch das letzte Ferkel zu seinen Artgenossen. Foto: Jochen Strötker

Neben der Schweinemast bewirtschaftet Jochen Strötker rund 180 Hektar Ackerland. Foto: Bianca Oldekamp

Jochen Strötkers Onkel Detlef Strötker prüft die Einstellungen der Maschine, mit der Saat auf die Felder gebracht wird. Foto: Bianca Oldekamp

Reporterin Bianca Oldekamp verbringt im Rahmen der Sommerserie "Ein tag als ..." einen Tag als Landwirtin.

Trabitz l Ein Beruf an der frischen Luft sollte es für mich sein. Warum also nicht für einen Tag ab auf den Bauernhof und Landwirtin werden? Schließlich verbinde ich mit dem Wort Bauernhof schöne Erinnerungen an Familienurlaube auf einem Ferienbauernhof im Allgäu. Neben Milchkühen gab es dort auch Shetlandponys, einen Esel, Hühner und natürlich Katzen.

Bei „meinem Tag als ...“ holte mich die Realität dann aber schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Natürlich gibt es in einem landwirtschaftlichen Betreib kein buntes Sammelsurium diverser Tiere. Schließlich müssen Landwirte von dem, was sie durch Tierhaltung und Ackerbau erwirtschaften, leben und betreiben in der Regel keine Ferienwohnungen, durch die Geld in die Kasse kommt.

Büroarbeit ist nötig

Aber immerhin: Katzen gibt es auch auf dem Hof von Jochen Strötker und seinem Vater Eckhard Strötker in Trabitz. Nur kurz nach meiner Ankunft streift eine der beiden zierlichen Katzen schon schnurrend um meine Beine herum und nötigt mich, Streicheleinheiten zu verteilen, statt direkt tatkräftig mit anzupacken.

Wobei das zunächst ohnehin nicht notwendig ist. Denn vorerst steht für Jochen Strötker an diesem Tag Büroarbeit an. Ja, auch die gehört zum Beruf des Landwirts. Rechnungen wollen schließlich bezahlt und gestellt, Unterlagen eingereicht und Termine ausgemacht werden.

Eigener Betrieb mit 22 Jahren

Ein wichtiger und regelmäßig wiederkehrender Termin stehen auch an meinem Schnuppertag als Landwirtin an: 400 neue Schweine sollten in den Stall des 38-Jährigen in Zuchau einziehen, 60 in den Stall von Vater Eckhard Strötker in Trabitz.

Zwar sehen Vater und Sohn ihren Hof als Familienbetrieb, doch führen beide Männer ihr eigenes Unternehmen. Darauf bestand Eckhard Strötker, und so gründete Sohn Jochen noch während seines Studiums zum Diplomingenieur der Agrarwirtschaft an der Hochschule in Bernburg im Jahr 2003 seinen eigenen Betrieb – mit gerade mal 22 Jahren.

Hilfe bei Schweineannahme

Die Schweine, die bei ihrer Ankunft vom Züchter um die 30 Kilo wiegen und mindestens zehn Wochen alt sind, nimmt Jochen Strötker an diesem Tag aber allein entgegen – mehr oder weniger. Er hat mich ja im Schlepptau.

Doch bevor die Schweine von uns in den mit Hochdruckreiniger und Desinfektionsmitteln gesäuberten Stall getrieben werden, müssen sie erstmal auf die Waage. In meiner Vorstellung läuft das so ab: Jedes Schwein wird einzeln gewogen, das Gewicht notiert und im Anschluss in den Stall gebracht. Von wegen.

Wiegen im LKW

Denn statt jedes der 460 Schweine einzeln zu wiegen, kommt gleich der gesamte Tiertransporter auf die Waage. Die befindet sich am Stall von Eckhard Strötker in Trabitz. Das Gewicht des Transporters bei der Ankunft abzüglich dessen Gewicht nachdem die Schweine im Stall sind, ergibt das Lebendgewicht der Tiere wodurch ihr Durchschnittsgewicht ermittelt wird. Deutlich unspektakulärer als gedacht.

Zwischen den beiden Wiegevorgängen wird es dann aber doch spannend. Schließlich müssen die neuen Schweine aus dem Lkw auch irgendwie in den Stall. Und so ganz von allein machen das die jeweils 25 Schweine, die eine Bucht mit mindestens 34 Quadratmetern beziehen dann doch nicht.

Schweine in den Stall leiten

Nachdem der Lieferant die Schweine auf die Ladefläche des Tiertransporters verfrachtet hat, steht mein Einsatz an.

Tür der Ladefläche öffnen und aufpassen, dass ich mir die Finger dabei nicht klemme, Plastikbrett in die Hand und zusehen, dass die Schweine Richtung Stall laufen. „Eins trödelt aber immer“, schmunzelt Jochen Strötker, während ich hinter seinen Schweinen durch die Gänge des Maststalls laufe – im Landwirtinnendress versteht sich.

Hygienevorschriften

Den Arbeitsanzug trage ich allerdings nicht, weil ich dann mehr nach Landwirtschaft aussehe oder weil ich Angst habe, dass meine Klamotten dreckig werden, sondern aus hygienischen Gründen. Auch die Gummistiefel, die mir Jochen Strötker verpasst hat, gehören mir nicht. Es sind Stiefel, die nur im Schweinestall getragen werden dürfen – meine eigenen haben mich schon auf zu viele Festivals begleitet, als dass sie noch als „Schweinestall-hygienisch rein“ deklariert werden könnten.

Nachdem die jeweils 25 Schweine pro Bucht rund 15 Wochen vollautomatisch gefüttert wurden, wiegen sie um die 120 Kilogramm und werden an eine Schlachterei in Thüringen verkauft. „Circa fünf Prozent der Schweine bleiben aber in der Region und werden hier verarbeitet“, sagt Jochen Strötker.

Acker wird bewirtschaftet

Neben der Schweinemast bewirtschaftet Jochen Strötker rund 180 Hektar Acker. Die Erzeugnisse, darunter Raps, Weizen und Gerste, verkauft der 38-Jährige teilweise. Jochen Strötker sagt: „Die Landwirtschaft ist für mich kein Job sondern eine Berufung. Es gibt heutzutage viel zu wenige Menschen, die diese Arbeit noch machen und vor allem sie wertschätzen.“ Ich persönlich würde ja glatt noch einen Tag als Landwirtin verbringen – aber auf Dauer würden mich die Katzen doch sehr von der Arbeit abhalten.

