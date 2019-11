Felgeleben

Feuerwehr sucht Gasleck 15.11.2019

Die Feuerwehr hat die Martinstraße in Schönebeck wegen eines Einsatzes gesperrt.

Schönebeck. Die Feuerwehr ist am Freitagnachmittag auf der Suche nach einem Gasleck in einem Haus in Felgeleben. Dafür haben die Einsatzkräfte gegen 16.30 Uhr die Martinstraße gesperrt. Der Einsatz dauert am Freitagnachmittag an.

Nach Aussagen der Leitstelle haben die Meßgeräte der Feuerwehr zunächst nicht angeschlagen. Nun sollen die Stadtwerke weitere Messungen vornehmen.