Vorbereitung auf die Badesaison in Calbe 25.05.2020

Die Stadt Calbe arbeitet an der Eröffnung des Freibades. Schon im Juni könnte die Einrichtung ihre Türen öffnen.

Calbe l Anfang Juni könnte die Freibadsaison wieder starten. Während die Menschen jetzt bereits schon an den Badeseen, die über keine bewachten Strände verfügen, ins Wasser springen können, soll der geordnete Badebetrieb in den Freibädern demnächst wieder möglich werden. Schon Ende Mai könnte die Landesregierung hier den nächsten Schritt auf dem Weg in ein normales Leben machen und einen Fahrplan vorgeben, wann die Einrichtungen wieder für den Bürger öffnen dürfen. Betroffen von der Schließung sind nicht nur viele privat betriebene Bäder, sondern auch kommunale Einrichtungen, wie das erst im vergangenen Jahr eröffnete Freibad in der Saalestadt.

Seit einiger Zeit arbeitet die Verwaltung an der Öffnung des Freibades, teilte Bürgermeister Sven Hause jetzt mit. Er beruft sich dabei auf die Ankündigung der Landesregierung, den Einrichtungen womöglich noch Ende Mai zu gestatten wieder zu öffnen. In welchem Umfang die Einrichtungen wieder öffnen können, ist allerdings noch mit Unsicherheiten behaftet. Die Landesregierung hat bislang nur einige Ankündigungen vorgenommen. Klar scheine aber, dass die bisherigen Regelungen, die für andere Bereiche des öffentlichen Lebens gelten, auch in den Frei- und Schwimmbädern eingehalten werden sollen. So müssen die Einrichtungen darauf achten, dass die Besucher die vorgeschriebenen Mindestabstände einhalten. Die Einrichtungen werden zudem eigene Konzepte entwickeln müssen, wie die Vorgaben einzuhalten sind. Wie bei den Gaststätten werden die Landkreise die Konzepte dann prüfen und grünes Licht für die Öffnung geben.

Um die Regelungen einzuhalten, wird es offenbar zu Beschränkungen in der zulässigen Kapazität geben. Dabei spielen dann in der Beurteilung einige Faktoren, wie die Größe der Liegeflächen, die Größe der Sanitärräume und Umkleideflächen und die Beckengröße eine Rolle. Vom Badewasser soll für die Besucher nach dem bisherigen Erkenntnisstand keine Gefahr ausgehen. In den Freibädern wird wie in den Schwimmbädern mit Chlor das Wasser desinfiziert. Die Chemikalie sorgt zuverlässig dafür, dass Keime und Bakterien abgetötet werden.

Für einen konkreten Termin für die Öffnung des Bades müsse die Stadt allerdings den genauen Wortlaut der kommenden Eindämmungsverordnung abwarten, heißt es weiter. In der Regelung, die erneut nur wenige Tage gelten soll, wird die Landesregierung darstellen, unter welchen Bedingungen und Umständen Frei- und Schwimmbäder für den Betrieb öffnen dürfen. Zu erwarten ist ferner, dass auch die Besucher hier namentlich erfasst werden. Die Erfassung dient dem Ziel, bei einem Ausbruch der Pandemie mögliche Kontaktpersonen schnell zu erfassen. Die Gesundheitsämter wären dann schnell in der Lage, die betroffenen Kontaktpersonen in die vorgeschriebene Quarantäne zu schicken. Ohne die Angaben zu den Besuchern lassen sich die möglichen Kontaktpersonen nur sehr mühevoll und oft auch nicht lückenlos erfassen. Damit einher geht das Risiko, nicht alle Personen in die Quarantäne zu schicken, die Kontakt zu erkrankten Menschen hatten. Eine Ausbreitung der Krankheit wäre so kaum zu stoppen.