Elternrat: Vor Überforderung schützen Vertretung sieht auch Eltern überlastet und macht Vorschläge / Ministerium: Alles richtig und wichtig 27.01.2021

Staßfurt l „Wir wollen mitgestalten!“, ist eine Kernaussage in einem Brief, den der Kreis-elternrat (KER) im Salzlandkreis an Marco Tullner geschrieben hat. Darin appelliert der Vorsitzende Kay Lorenz, die weitere Aussetzung der Präsenzpflicht zu überdenken.

„Den nun schon für viele Schüler und ihre Familienangehörigen seit Monaten anhaltenden Distanzunterricht schildern uns Eltern als zermürbend“, macht Lorenz auf die Situation aufmerksam, die der Rat im Bemühen um Mitbestimmung durch seine Kontakte zu den Eltern erfahren habe.

Eltern, nicht nur Alleinerziehende, würden sich in vielerlei Hinsicht nach ihrem Arbeitstag oft überfordert fühlen. „Und das insbesondere, wenn ihre Kinder nur Empfänger von Aufgaben und Lernaufträgen sind. Oder auch, wo sie lediglich Nutzer von Lernplattformen sind“, macht der Ratsvorsitzende deutlich. „Übel empfinden es die Lernenden, wenn der Abgabetermin auch noch auf eine vorgegebene Abendstunde begrenzt ist. Besonders fehlt den Kindern und jetzt auch den Eltern, dass der kontinuierliche Dialog zum Fachlehrer nicht gelebt werden kann.“

Andererseits sei das auch den Lehrern auf längere Zeit nicht zuzumuten, wenn sie fortlaufend telefonisch Hilfestellung geben sollen. Als eine Alternative im Distanzunterricht hätten Eltern ihrer Vertretung die Videokonferenz zwischen Lehrkraft und Schülergruppe als eine zeitlich überschaubare Form der digitalen Kommunikation genannt. „Aber doch nicht ohne Aussicht auf eine angesagte und überschaubare Zeitspanne, die eine Umkehr in durchgängigen Präsenzunterricht erwarten lässt“, unterstreicht Kay Lorenz.

Elternvertretung: Es fehlt an Verhältnismäßigkeit

Der Elternratsvorsitzende geht auf die Sorgen der Eltern bezüglich der psychischen Situation ihrer Kinder bei der Benotung ein und spricht von „zusätzlichem Druck. Durch die Kontaktbeschränkungen mit ihren momentanen Begleiterscheinungen (keine Arbeitsgemeinschaften, Kinobesuche, Urlaub...) sei die Psyche der Kinder ohnehin schon stark belastet. „Darum meinen wir, auf die Vergabe von Zensuren sollte verzichtet werden. Andere Formen der Leistungsbewertung mit lernmotivierenden Effekten sind in der Pädagogik hinreichend bekannt.“

Der Elternvertretung werde mit jedem Kontakt zu Eltern und Schülern bewusster: Es fehlt an der Verhältnismäßigkeit, um landesweit die komplette Schließung von Kitas und Schulen zu rechtfertigen. „Hier braucht das Bundesland umgehend differenzierte Konzepte, die im Übergang den Hybridunterricht favorisieren und schließlich zu einem baldigen Angebot von Präsenzunterricht führen“, fordert Kay Lorenz.

Schließlich bräuchten Eltern und ihre Arbeitgeber dringend Planungssicherheit. Sie müssten zumindest teilweise ihre Arbeit aufnehmen können. Die Doppelbelastung von Eltern, die teilweise in Homeoffice arbeiten und gleichzeitig die schulische Betreuung der Kinder übernehmen, sei für alle in einem Hausstand lebenden Familienangehörigen nicht noch länger unter dieser bisher erlebten Perspektivlosigkeit tragbar, so Lorenz.

Der Elternrat zweifelt zudem einen konstruktiven Distanzunterricht an, da die Probleme der Bildungsserver weiter bestehen würden.

Im Wissen, dass sie wegen sehr unterschiedlich aufgestellter Schulen nicht überall umsetzbar sind, richtet der Kreis-elternrat „wenige Vorschläge für Präsenzunterricht“ an den Minister.

Versetzte Zeiten und Verzicht auf Nebenfächer

Das wäre die Einteilung der Kinder in feste Lerngruppen von 10 bis 17 Schülern. „In der Gruppenstärke orientieren wir uns an Konzepten der Notbetreuung“, erläutert der KER. Er fordert versetzte Zeiten für Unterrichtsbeginn und Pausen, um Kontakt zu anderen Gruppen auszuschließen. Unterricht von Nebenfächern wie Musik, Kunst oder Sport sollte gestrichen werden. So wären die ersten beiden Themen für Schulleiter planbar. Die Lerngruppen sollten im Wechsel- modell unterrichtet werden – wöchentlich oder täglich.

Der Kreiselternrat fordert in seinem Brief Minister und Landesregierung auf, „sich endlich für einen funktionierenden Hybridunterricht unter zumutbaren Maßnahmen und mit umsetzbaren Vorgaben für Eltern, Schüler und Lehrkräfte einzusetzen. Entwickeln Sie Konzepte, die auch auf längere Frist in der Pandemie für alle Beteiligten tragfähig sind.“ Strategien mit Maßnahme-Paketen könnten in der Demokratie auf Dauer nur eine ausreichende gesellschaftliche Akzeptanz finden, wenn in ihrer Entwicklung die Kompetenzen aller Gruppierungen einbezogen werden, so der KER. „Auch als Elternvertreter bringen wir uns gerne in einen konstruktiven Dialog ein.“

In einem weiteren Brief an den Minister hatte Kay Lorenz als Privatperson und Vater etwas drastischer erklärt: „Es darf nicht sein, dass unsere Kinder weiter unter dem Versagen der Politik leiden. Wenn der Präsenzunterricht in den Unterstufen bis Ende Februar ausgesetzt wird, lässt sich außerdem kein Lernfortschritt verzeichnen. Eltern sind in der Regel keine Pädagogen. Viele Lerninhalte bekam die Elterngeneration in ihrer Schulzeit anders vermittelt als jetzt unsere Kinder.“

Seine Vorschläge entsprechen denen des Elternrats. Lorenz ergänzt sie noch damit, dass Eltern das Tragen von Masken auf dem Pausenhof nicht nachvollziehen könnten, zumal ein Abstand von 1,5 Metern sicher gewährleistet werden könne und die Kinder in festen Gruppen agieren.

Das Bildungsministerium bestätigte den Eingang des Schreibens vom Elternrat und will natürlich auch antworten. Pressesprecher Stefan Thurmann erklärte auf den Brief: „Die Vorschläge des Kreis-elternrats haben uns nicht sonderlich überrascht. Wechselmodell und Lerngruppen wurden bereits im April/Mai 2020 angewendet.“ Auch die Fokussierung auf Grundfächer in den Grundschulen und bei den Prüfungsklassen auf die Prüffächer – das alles sei „richtig und wichtig“. Aber bis 15. Februar könne man nicht über vorzeitige Änderungen reden. Da sei man sich auch in Magdeburg einig mit der Kanzlerin.

„Die Grundschüler sollen die Ersten sein, die wieder eine größere Präsenz haben werden“, zitiert Thurmann seinen Chef, Bildungsminister Marco Tullner. Bundesweit würden die Infektionszahlen schon sinken, was man aber für Sachsen-Anhalt noch nicht sagen könne. Wie in drei Wochen die Situation sei, wisse man heute noch nicht.

„Es werden alle Vorschläge im Interesse der Kinder und Eltern überdacht“, versichert Stefan Thurmann. „Und auch für die Lehrer ist das gegenwärtig kein Fest.“ Wenn die Infek-tionszahlen es zuließen, werde entsprechend reagiert.