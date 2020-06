Hundesteuer

Zeugnis für Halter von Pitbull und Co.? 08.06.2020

Die Hundesteuer in Hecklingen soll enorm erhöht werden. Politiker favorisieren eine mildere Anpassung. Die hätte aber andere Auswirkungen.

Nora Stuhr





Hecklingen l Die geplante Erhöhung der Hundesteuer in Hecklingen bleibt weiter Thema. Nachdem Kommunalpolitiker des Ortschaftsrates sich in Cochstedt und Hecklingen gegen die Anhebung einer von der Verwaltung vorgeschlagenen jährlichen Gebühr von 80 Euro für den ersten Hund ausgesprochen haben, zieht Hecklingen nach. Auch hier ist der Ortschaftsrat gegen eine solche Erhöhung. Damit wäre Hecklingen Spitzenreiter bei den Gebühren im ganzen Kreis.

„Das wäre zu krass“, sagte Ortsbürgermeisterin Heidemarie Hoffmann (Wählergemeinschaft Hecklingen) nach der Beratung im Gespräch mit der Volksstimme. Sie teilte mit, dass die Hecklinger Räte sich ähnlich wie Cochstedt und Groß Börnecke positioniert haben. Dennoch hätte die Mehrheit des Rates mit seinen sieben Mitgliedern auch Verständnis für die Lage der Stadt und ihre Finanznot. Das macht ein zustimmendes Votum deutlich. Fünf der sieben Mitglieder sind für den „Mittelweg“, also eine sanfte Erhöhung der Steuer. Ein Rat ist dagegen. Eine Enthaltung wurde gezählt.

Es reicht nicht, wenn der Hund „nett“ ist

Diese abgespeckte Form der Hundesteuer-Anhebung sieht vor, die Preise von derzeit jährlich 50 Euro für den ersten Hund auf 60 Euro anzuheben. Besitzer eines zweiten Tieres sollen statt der bisher in Rechnung gestellten 60 Euro 80 Euro und 120 Euro für jeden weiteren Hund zahlen. Den Haltern von Listenhunden soll angeboten werden, einen Sachkundenachweis mit ihren Tieren zu absolvieren. Bei Bestehen, werden auch als gefährlich eingestufte Hunde (Pitbull-Terrier, American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier) wie die anderen Hunde besteuert. Sonst werden 400 Euro pro Jahr fällig.

Die Einführung eines solchen Sachkundenachweises war vorher vom Fraktionschef der SPD, Roger Stöcker, und von Gabriele Schlichting (Aktionsbündnis Stadt Hecklingen) mit einem eingereichten Antrag vorgeschlagen worden.

„Es geht hier um einen Sachkundenachweis für den Halter“, erklärte Schlichting der Volksstimme. Dieser müsste beantragt und dann absolviert werden. Er beinhalte eine schriftliche und mündliche Prüfung bei einem staatlich anerkannten Gutachter. „Ich halte diesen Sachkundenachweis für unwahrscheinlich wichtig, weil dann kann man schauen, wer fähig ist, solch ein Tier überhaupt zu halten.“ Es nütze nichts, wenn ein Hund lieb und nett sei, wenn er an den falschen Halter komme, begründete die Hecklingerin die Wichtigkeit eines solches Nachweises aus ihrer Sicht.

Am heutigen Montag wird das Thema auch in Schneidlingen Thema sein, wenn sich der Ortschaftsrat (18.30 Uhr, Feuerwehr) trifft, um darüber zu sprechen und abzustimmen. Die Verwaltung will den Vorschlag des „Mittelweges“, also der geschilderten sanften Anhebung der Steuer unabhängig davon in eine Beschlussvorlage für den Stadtrat einarbeiten.

Dieser entscheidet dann endgültig, ob es dazu kommt oder nicht. Die für Bürger öffentliche Sitzung findet am 23. Juni (18 Uhr, „Stern“) statt.

Steueranhebung: Kritik und Standpunkt der Stadt

Schon jetzt werden aber auch Gegenstimmen laut. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion des Stadtrates, Randolph Schwabe-Bolze, hat sich zu Wort gemeldet. Er teilt der Redaktion schriftlich mit, dass er mit der Hundesteuer Erhöhung für seinen Teil nicht mitgehen kann. „Meine persönliche Begründung: Wir haben versprochen, nicht schon wieder Steuern zu erhöhen. Denn es trifft auch sozial schwache und viele alte Leute, die diesen treuen Freund brauchen. Außerdem sind noch nicht einmal alle Hunde registriert, was vorher gemacht werden sollte, sonst ist es ungerecht.“

Auch die Begründung der Stadt, die Anhebung als Angebot zur Kommunalaufsicht zu geben, um die Rückzahlung des jetzt noch zu erhöhenden Liquiditätskredits auf stolze sieben Millionen zu deckeln, findet Schwabe-Bolze nicht in Ordnung. „Es muss andere Wege geben, wo alle mit im Boot sind“, sagt er.

Bereits jetzt rangiert die Kleinstadt mit 50 Euro für den ersten Hund knapp über Kreisdurchschnitt. Die Verwaltung hat ausgerechnet, dass dieser im Salzlandkreis bei 43,14 Euro für den ersten Hund und 81,32 Euro für den zweiten Hund liegt.

Hecklingen gibt an, sich dennoch bewegen zu müssen, denn die finanzielle Not sitzt der Kleinstadt im Nacken. Dieses Jahr müsse es der Kommune gelingen, erstmals seit neun Jahren einen Haushaltsausgleich zu erzielen, heißt es. Komme es nicht dazu, drohe die Zahlungsunfähigkeit, ließ der Kämmerer während einer Beratung kürzlich durchblicken. Denn die Gemeinde könne sich keine weitere Beanstandung des Etats durch die Aufsichtsbehörde der Landkreisverwaltung leisten.

Dazu war es in den Vorjahren mit einem Millionen-Defizit immer wieder gekommen. In diesem Jahr sollen die Ausgaben die Einnahmen nicht überschreiten. Die Zeichen stehen auf grün, vorausgesetzt es fließen neue Einnahmen, so die Information. Wenn nicht die Hundesteuer, dann seien die Kommunalpolitiker gefragt, andere Quellen vorzuschlagen. Das wurde kürzlich sinngemäß in Groß Börnecke während einer Sitzung vom Finanzchef mitgeteilt.

Hier wurde auch der angesprochene Liquiditätskredit erklärt. Es handelt sich um einen Kassenkredit, das ist so etwas wie ein Dispo. Er soll im Haushaltsplan 2020 mit sieben Millionen Euro einkalkuliert werden, damit die Stadt ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann, wenn sie beispielsweise doch noch die Kreisumlage zahlen muss, was im Moment nicht sicher ist.

Um den Kredit zu decken, müsse der Kommunalaufsicht etwas „angeboten“werden, erklärte Kämmerer Sascha Meinert.