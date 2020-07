Feuerwehr-Einsatz

Großbrand in Ballenstedter Gummifabrik 26.07.2020

Zu starker Rauchentwicklung kommt es in Ballenstedt. Eine Gummifabrik steht in Flammen, das Feuer hat auf benachbarte Gebäude übergegriffen.

Ballenstedt l Mehr als 150 Einsatzkräfte kämpfen am Sonntagabend, 26. Juli, gegen einen Großbrand in Ballenstedt (Harz). Stand 23 Uhr sei das Feuer noch nicht unter Kontrolle gewesen, berichtet Cordelia Wurg auf Volksstimme-Anfrage. Wie die Sprecherin der Ballenstedter Feuerwehr mitteilt, sind die Kameraden gegen 20.05 Uhr zum Brand in einer Gummifarbik alarmiert worden.

Von dort griffen die Flammen auf die benachbarte Diskothek "Mirage", eine Halle und ein Feld über. Über das Informationssystem KatWarn wird vor "einer starken Rauchentwicklung" im Bereich um Ballenstedt gewarnt. Die Integrierte Leitstelle Landkreis rät dazu, das betroffene Gebiet zu meiden und weiträumig zu umfahren. Anwohner sollten ihre Fenster und Türen schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten.