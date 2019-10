Bundesstaat Kansas

USA: Zwei Männer erschießen in einer Bar vier Menschen 06.10.2019

Sie betreten die Bar und eröffnen das Feuer. Vier Menschen werden getötet. Anschließend flüchten die beiden Männer - von ihnen fehlt bisher jede Spur.

Kansas City (dpa) - In der Stadt Kansas City im Mittleren Westen der USA haben zwei Männer in einer Bar am frühen Sonntagmorgen um sich geschossen und dabei vier Menschen getötet.

Fünf weitere wurden verletzt, wie die örtliche Polizei mitteilte. Nach Angaben von US-Medien haben die Männer die Bar in der Stadt im Bundesstaat Kansas gegen 1.30 Uhr betreten und daraufhin mit Pistolen das Feuer eröffnet. Die Schützen sind den Berichten zufolge noch nicht gefasst. Details zu den Tätern waren zunächst unklar.

In der Nacht befanden sich rund 40 Gäste in der Bar, wie der TV-Sender ABC unter Berufung auf die Polizei berichtete. Dem Angriff sei nach Ansicht der Ermittler ein Streit vorausgegangen. ABC zufolge hätte vor der Bar ein Sicherheitsposten stehen sollen – aber der war nicht zur Arbeit erschienen.