Gerichtsprozess

Haft für Missbrauch von Neunjähriger 10.09.2019, Update: 10.09.2019, 10.49 Uhr

In Dessau-Roßlau ist eine Entscheidung des Gerichts im Fall des Kindesmissbrauchs auf den Elbwiesen gefallen.

Dessau-Roßlau (dpa) l Im Prozess um den Missbrauch eines neun Jahre alten Mädchens in Roßlau hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag für den Angeklagten eine Haftstrafe von sechs Jahren gefordert. Im Laufe des Prozesses habe sich bestätigt, dass der 27-Jährige dem Mädchen im Juni auf die Elbwiesen gefolgt sei und es dort missbrauchte. Er hielt ihr demnach den Mund zu und würgte sie am Hals. Seine DNA-Spuren seien am Mädchen und an ihrer Kleidung gefunden worden. Der Angeklagte, der aus Niger stammt, hatte die Tat zugegeben.

Laut Anklage war die Neunjährige am 9. Juni zum Spielen auf die Elbwiesen bei Roßlau gegangen. Der Angeklagte, der aus Niger stammt, habe das Mädchen beobachtet, verfolgt und vergewaltigt. Der Mann legte am zweiten Verhandlungstag ein umfassendes Geständnis ab und entschuldigte sich bei dem Mädchen. Das Kind ist nach Angaben des Anwalts der Familie traumatisiert.

Für die Staatsanwaltschaft sind die Straftatbestände des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, der schweren Vergewaltigung und der vorsätzlichen Körperverletzung erwiesen. Zudem habe der Mann gegen das Waffengesetz verstoßen, weil er ein Butterflymesser dabei hatte. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft betonte mit Blick auf den Angeklagten dessen "Dreistigkeit". Er habe sich im öffentlichen Raum ein nicht einmal zehnjähriges Kind gegriffen, um seinen eigenen sexuellen Trieb zu befriedigen. Die Neunjährige habe erhebliche psychische Folgen davongetragen.