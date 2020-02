Milder Winter lässt Arbeitslosigkeit sinken 28.02.2020

Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt ist die Arbeitslosigkeit im Februar gesunken. Rund 83 600 Menschen waren ohne Job. Das waren 1500 Erwerbslose weniger als im Januar und 6300 weniger als vor einem Jahr, wie die Landesarbeitsagentur am Freitag in Halle mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag im Februar mit 7,4 Prozent um 0,2 Prozentpunkt niedriger als im Vormonat und 0,5 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr. Der milde Winter habe zum Rückgang der Arbeitslosigkeit beigetragen. Dadurch sind zum Beispiel mehr Arbeiten im Freien möglich als bei strengem Frost, etwa auf dem Bau. Zudem sei die Nachfrage nach Arbeitskräften im Februar wieder gestiegen.

Pressemitteilung der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit