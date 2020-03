Bauernproteste in Dessau: Verkehrseinschränkungen möglich 05.03.2020

Dessau-Roßlau (dpa/sa) - In Dessau-Roßlau muss wegen einer Bauerndemonstration heute (ab 11.00 Uhr) laut Polizei mit leichten Verkehrseinschränkungen gerechnet werden. Geplant ist eine Sternfahrt von Bauern zum Umweltbundesamt, wie die Veranstalter mitteilten. Gefordert wird unter anderem, dass die bevorstehende Düngeverordnung nicht wie geplant umgesetzt und die deutsche Lebensmittelproduktion sichergestellt wird. Erwartet werden laut Veranstalter rund 200 bis 400 Traktoren. Auch in anderen Städten in Deutschland sind Aktionen geplant.

In Wiesbaden waren für Donnerstag geplante Proteste jedoch kurzfristig abgesagt worden. Als Grund nannten ein Sprecher der Initiative "Land schafft Verbindung" in Hessen sowie eine Sprecherin der Stadt Wiesbaden das neuartige Coronavirus.