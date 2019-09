Halle feiert Salzfest und tanzt um Rekord 23.09.2019

Halle (dpa/sa) - Salzsieden, Akrobatik in schwindelerregender Höhe und ein Tanzrekord mit Diskofox: Halle feiert von Freitag an das 25. Salzfest. Damit werde an die Wurzeln der Stadt erinnert und zugleich Neues gewagt, wie die Organisatoren am Montag mitteilten. Rund 250 Künstler gestalten das dreitägige Programm (bis Sonntag). Der Clou dabei: Mehr als 1000 Menschen sollen nach den Klängen des Diskofox auf dem Marktplatz und entlang einer 300 Meter langen Strecke in der Innenstadt tanzen. Anliegen sei es, möglichst einen Rekord im Massentanzen aufzustellen.

"Wer laufen kann, der kann auch tanzen. Jeder kann mitmachen"; sagte Marcus Eichelmann, Tanzlehrer aus der gleichnamigen Schule, die es seit vier Generationen in Halle gibt. Rund 900 Interessenten hätten sich bereits gemeldet, um mitzutanzen. Beim Salzfest gab es bisher diverse Weltrekord-Wettbewerbe, so von mehr als 800 Akkordeon Spielern, die zusammen musizierten oder Hallensern, die lange und laut gegurgelt haben.

Zum Salzfest werden zudem Artisten in 62 Meter Höhe auf einem Seil ihr Können mit Rädern zeigen. Auf der Salinhalbinsel lädt die Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle ein, um zum Beispiel mit dem Schausieden an die Ursprünge der Stadt zu erinnern. Das aus der Erde gewonnene Salz begründete einst den Reichtum der mehr als 1000 Jahre alten Kommune. Die Brüderschaft - der Halloren - pflegt das kulturelle Erbe und die Tradition des Jahrhunderte alten Berufsstandes. Sie gehört seit 2014 zum immateriellen Kulturerbe.

