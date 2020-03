Linke: Ramelow-Wahl ist "Sieg für die Demokratie" 04.03.2020

Magdeburg (dpa/sa) - Die Linke in Sachsen-Anhalt hat die Wahl ihres Parteifreundes Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten von Thüringen als "Sieg für die Demokratie" bezeichnet. Zugleich sei dessen Erfolg "ein gutes Signal für die Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt", erklärten der Landesvorsitzende Stefan Gebhardt und der Fraktionsvorsitzende Thomas Lippmann am Mittwoch in Magdeburg. Mit der Wahl Ramelows sei die von CDU und FDP produzierte Regierungskrise in Thüringen beendet worden. Nun habe "die soziale und solidarische Agenda für die Menschen im Freistaat Thüringen eine Zukunft".

Ramelow war zuvor im Landtag in Erfurt im dritten Wahlgang mit einfacher Mehrheit gewählt worden. Zuvor war er in zwei Wahlgängen an der nötigen absoluten Mehrheit gescheitert.

