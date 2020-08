Ministerpräsident Laschet besucht Bauhaus und Schlosskirche 08.08.2020

Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will die Tourismus-Hotspots von Sachsen-Anhalt besuchen. Unter anderem sei am Samstagnachmittag (14.45 Uhr) ein Treffen mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) vor dem Bauhaus Dessau geplant, teilte die Staatskanzlei mit. Anschließend stehe eine Fahrt nach Wittenberg auf dem Programm. Dort wolle sich Laschet die Thesentür an der Schlosskirche ansehen und anschließend durch die Stadt bis zum Lutherhaus spazieren. Am Sonntag gehe es weiter in den Süden von Sachsen-Anhalt - nach Naumburg zum Dom. Alle Orte stehen auf der Welterbeliste der Unesco. Ziel des Besuchs sei, die Kooperationen zwischen beiden Ländern zu stärken.