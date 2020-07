Nach Zwangspause: Passagierverkehr am Airport Leipzig/Halle 01.07.2020

Leipzig (dpa) - Einen Monat nach dem Flughafen Dresden hat auch der Airport Leipzig/Halle die Corona-Zwangspause beendet und den Passagierverkehr wieder aufgenommen. Am Mittwoch startete um 6.00 Uhr die erste Maschine für das Reiseunternehmen TUI mit Urlaubern nach Rhodos in Griechenland. Der Airbus A320 der Fluggesellschaft Freebird Airlines Europe mit 180 Plätzen war nach Angaben der Mitteldeutschen Flughafen AG ebenso ausgebucht wie ein für den Nachmittag geplanter Flug zur Insel Kreta.

Die in Malta ansässige Charterfluggesellschaft Freebird Airlines Europe plant nach Angaben der Mitteldeutschen Flughafen AG in der Sommersaison Flüge von Leipzig auf griechische und spanische Inseln sowie an die bulgarische Schwarzmeerküste. "Erholungssuchende aus Mitteldeutschland und darüber hinaus können nach der monatelangen Zwangspause nun wieder beliebte Urlaubsziele auf den Kanaren, in Griechenland sowie in Bulgarien nonstop erreichen", sagte Götz Ahmelmann, Vorstandsvorsitzender der Mitteldeutschen Flughafen AG.

Wie auf dem Flughafen Dresden, wo Eurowings am 2. Juni den Flugverkehr nach Düsseldorf aufgenommen hatte, wurden auch auf dem Airport Leipzig/Halle wegen der Corona-Einschränkungen Vorkehrungen zum Gesundheitsschutz getroffen. Dazu gehörten unter anderem schützende Kunststoffscheiben an den Check-in-Schaltern und bei der Bordkartenkontrolle oder die Aufstellung von Desinfektionsmittelspendern. In den Gebäuden müsse eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, hieß es. An den Gebäudeeingängen des Leipziger Flughafens stehen Automaten mit Masken zur Verfügung.