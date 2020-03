Sachsen-Anhalt: Zweiter Todesfall in Zusammenhang mit Corona 26.03.2020

Stendal (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt gibt es einen weiteren Todesfall nach einer Coronavirus-Infektion. Eine Frau bei der auch eine Infektion nachgewiesen wurde, ist gestorben, bestätigte der Landkreis Stendal am Donnerstag. Das Virus sei aber nicht ursächlich für den Tod gewesen, sondern eine Vorerkrankung, hieß es. Nach Angaben des Sozialministeriums handelt es sich bei der Toten um eine Bewohnerin eines Seniorenheims im Landkreis Stendal.

Am Montag war bereits ein ähnlicher Fall in Halle bekannt geworden. Eine 80-jährige Frau mit schweren Vorerkrankungen, bei der auch das Coronavirus festgestellt wurde, war am Samstag gestorben. Unterdessen stieg die Zahl der bestätigten Infektionen auf 500 (Stand: Donnerstag, 15.20 Uhr), wie aus Zahlen des Sozialministeriums hervorgeht. Zurzeit seien 47 Menschen im Krankenhaus, davon sei bei 10 Personen ein schwerer Verlauf festgestellt worden.