SEK nimmt nach Schuss und Hammerattacke zwei Männer fest 11.08.2019

Magdeburg (dpa/sa) - Nach einem Schuss aus einer Gasdruckpistole und einer Hammerattacke in Magdeburg hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) am Sonntagmorgen zwei 21 und 29 Jahre alte Deutsche festgenommen. Nach Polizeiangaben hatten die beiden Männer zuvor aus zunächst unbekannten Gründen Streit mit mehreren Passanten auf der Straße vor ihrem Wohnhaus im Stadtteil Sudenburg angefangen. Dabei soll einer der Männer mit einer Druckluftwaffe auf einen 31-jährigen Deutschen geschossen haben, der andere habe dem Mann mehrmals mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen. Der Angegriffene sei mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gekommen, Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es. Das SEK habe die mutmaßlichen Täter auf dem Dachboden eines Nachbarhauses gefunden und festgenommen.