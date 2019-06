Nordkoreas Machthaber erhält Post von Trump 23.06.2019

Pjöngjang (dpa) - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat nach Berichten der Staatsmedien einen "ausgezeichneten" persönlichen Brief von US-Präsident Donald Trump erhalten. Kim wolle den "interessanten Inhalt ernsthaft prüfen", meldete die Nachrichtenagentur KCNA, ohne Details zu nennen. Auch wann und wie der Brief übermittelt wurde, war zunächst unklar. Dennoch begrüßte das Präsidialamt in Südkorea die Korrespondenz zwischen Trump und Kim als "positive Entwicklung", die den Dialog zwischen beiden Ländern aufrechterhalten könne.