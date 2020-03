Corona-Krise

Virus legt Handball-Bundesliga lahm 12.03.2020

Bundesliga setzt Spielbetrieb aus. Auch Olympia-Qualifikationsturnier der Nationalmannschaft betroffen

Stuttgart (dpa) l Die Ausbreitung des Coronavirus legt den Spielbetrieb in der 1. und 2. Handball-Bundesliga (HBL) bis mindestens Ende April lahm. Ziel sei es, den Bundesliga-Spielbetrieb am 23. April wieder aufzunehmen, teilte die HBL am Donnerstag mit. "Für die HBL GmbH und alle 36 Clubs stellt diese Entscheidung einen sportlich und wirtschaftlich einzigartigen, massiven und bedrohlichen Einschnitt dar", heißt es in der Mitteilung weiter. "Dennoch hat sich der gesamte Handball-Profisport zu diesem sehr schwierigen Schritt entschlossen, da die oberste Priorität natürlich die Gesundheit und der Schutz der Bevölkerung sein muss."

Auch das für den 4. und 5. April in Hamburg geplante Finalturnier um den DHB-Pokal ist von dieser Maßnahme betroffen. Auch hier ist eine Verlegung auf einen späteren Zeitpunkt, vermutlich im Sommer, geplant. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die ausgefallenen Bundesliga-Spieltage sollen im Mai nachgeholt werden. In der 2. Liga wird der Spielbetrieb für insgesamt fünf Spieltage ausgesetzt, es soll möglichst ab dem 22. April weitergehen. Ob die Spielzeiten in beiden Ligen wie erhofft tatsächlich zu Ende gebracht werden können, weiß derzeit allerdings niemand.

Zuvor waren bereits die Spiele der 1. und 2. Bundesliga der Frauen an diesem Wochenende abgesagt worden, ohne dass bislang ein Nachholtermin feststeht. Darüber will der Vorstand in Absprache mit den Vereinen in der kommenden Woche entscheiden. "Wir müssen uns jetzt von vielen Regeln verabschieden, das betrifft auch die Saison in der Handball-Bundesliga", hatte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann bereits zuvor den "Kieler Nachrichten" (Donnerstag) gesagt. Dazu zählt auch, dass das Olympia-Qualifikationsturnier der deutschen Nationalmannschaft vom 17. bis 19. April in Berlin ohne Zuschauer ausgetragen wird, wie der Weltverband IHF mitteilte. Schon das Debüt des neuen Bundestrainers Alfred Gislason am Freitag (18.00 Uhr/ARD) in Magdeburg gegen die Niederlande findet ohne Zuschauer statt.

"Die Gesundheit und Sicherheit der Mannschaften und ihrer Entourage, der Offiziellen, Delegierten und der Fans sind von äußerster Wichtigkeit", sagte IHF-Präsident Hassan Moustafa. "Wir bleiben in engem Kontakt mit den relevanten Behörden, um die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen."