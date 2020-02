Handball

SCM startet mit Sieg in den EHF-Cup 09.02.2020

Der SC Magdeburg schlägt Velenje im EHF-Cup mit 32:26 (15:13).

René Miller René Miller ist seit Oktober 2018 Sportredakteur bei der Volksstimme und schreibt vorrangig über die SCM-Handballer sowie den SES-Boxstall.



Magdeburg l Der Auftakt in die Gruppenphase des EHF-Cups ist gelungen. Mit einem 32:26 (15:13) schickte der SCM vor 4531 Zuschauern in der Getec-Arena Gornje Velenje nach Slowenien zurück. Bester Werfer bei den Grün-Roten war Daniel Pettersson mit neun Toren.

Weil es schon am Mittwoch im EHF-Cup bei Ademar Leon weitergeht, hatte SCM-Trainer Bennet Wiegert sein Team umgestellt. Tobias Thulin durfte im Tor ran, Lukas Mertens auf Linksaußen und Moritz Preuss am Kreis. Und weil Thulin mit einer Parade nach der anderen glänzen konnte, kamen die Magdeburger auch richtig gut ins Spiel. Schon nach zehn Minuten war beim 7:2 die erste Fünf-Tore-Führung geschafft. Nach einer Viertelstunde hieß es sogar 10:4. Aber wie schon gegen Hannover, als beim Bundesligaspiel am Donnerstag in den letzten sieben Minuten ein Sechs-Tore-Vorsprung verspielt wurde und es am Ende nur 30:30 hieß, brachte auch dieser klare Vorsprung keine Sicherheit. Erneut wurden zu viele leichte Fehler gemacht und Chancen liegen gelassen, so dass es zur Pause nur noch 15:13 stand.

Nach dem Seitenwechsel wurde das zunächst auch nicht besser und die Grün-Roten lagen in der 39. Minute mit 17:18 zurück. Obwohl es nicht an Thulin lag, rückte Jannick Green zwischen die Pfosten. Um die Abwehr zu stabilisieren war Zeljko Musa schon direkt nach der Pause gekommen. Der Rückstand war aber der endgültige Wachruf, auch gegen Velenje alles abrufen zu müssen. Mit einem Doppelschlag drehte Mertens das Spiel (19:18/41.) und holte damit auch die Stimmung auf den Rängen zurück. Als Daniel Pettersson neun Minuten vor Schluss zum 26:21 traf, war der SCM wieder klar auf Kurs und brachte diesen Vorsprung dieses Mal mit einem deutlichen Sieg auch über die Runden.