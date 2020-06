Sportpolitik

Sportjugend ist nah dran an den Themen 14.06.2020

Dr. Friedhart Knolle, Pressesprecher des Nationalparks Harz, bei seinem Vortrag. Foto: Bernd-Peter Winter

Sport und Umwelt bilden bekanntlich eine Einheit. Wohl den meisten Sportlern liegt die Umwelt darum sehr am Herzen.

Florian Bortfeldt





Wernigerode l Passend zum aktuellen Thema des Klimawandels veranstaltete die Sportjugend zu ihrem Teamerlehrgang ihre 1. Sportjugend Klima–Arena.

Diskussionen um aktuelle Themen

In Corona-Zeiten natürlich mit den notwendigen und besonderen Hygieneauflagen und in kleinerer Runde ging es los. Rund um das Thema Klimawandel, Naturschutz und Sport in der Harzregion – und die Sportler sind ja mitten drin, waren spannende und kontroverse Diskussionen erwünscht. Ins Gespräch kommen, zu sensibilisieren – aber auch mit sinnvollen nachhaltigen Aktionen etwas aktiv in den Vereinen zu tun und natürlich jeder für sich selbst. Das sollte das Ziel dieser 1. Sportjugend Klima–Arena werden. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende der Sportjugend, Romy Schneevoigt, stürzten sich die 20 Sportlerinnen und Sportler sowie die drei geladenen Gäste in das sensible Thema. Gut vorbereitet führte der Moderator und Sportjugendkoordinator Bernd-Peter Winter durch das Forum.

Knolle hält Vortrag zum Nationalpark

Dr. Friedhart Knolle, Pressesprecher vom Nationalpark Harz, traf sofort den Nerv der Teilnehmer und präsentierte seinen Vortrag kompakt, impulsiv und intensiv und bezog seine Zuhörer immer wieder mit ein und wich auch keiner so heiklen Frage aus.

Vom Harzer Urwald und seiner Entstehung, über die Rodungen, den Bergbau, die Industrialisierung, Monokultur, Dürreperioden, Borkenkäfer – vom Vergehen und Zerstören bis hin zur Regenerierung und Neuentstehung im Harzer Wald und dem einzigartigen Nationalpark waren spannende Ansätze. Aber auch der Klimawandel in Zeiten der Globalisierung und wieder alle Sportler mittendrin - hier in der Harzregion – beschäftigte die Gemüter.

In den „hart, aber fair“ und manchmal auch mit Satire geführten Diskussionen versuchten die Mitwirkenden nach generationsübergreifenden Lösungen und gemeinsamen Aktionen zu suchen. Die Jugendsprecherin der Sportjugend und Bundesfreiwillige Jade-Zoe Boltzio stellte kurz und knapp in 160 Sekunden das Projekt „Sports meets Climate Change“ vor. Luca Siede und Lorenz Crome als dynamisches Duo von der Aktion „Harz for Future“ präsentierten in einer wirklich ansprechenden Power-Point-Präsentation ihre Organisation und ihre nachhaltigen Ansätze, Ideen und Aktionen. Ihr Credo: „Jeder kann da persönlich etwas tun.“

Nach 65 Minuten zog der Moderator mit seinen Gästen und Teilnehmern ein überaus positives Fazit dieser niveauvollen 1. Sportjugend Klima-Arena. Winters Spruch des Tages: „Mach einfach mit – so bekommen wir gemeinsam über alle Generationen unseren Wald und die Umwelt wieder fit!“ Die Teilnehmer waren sich einig, so etwas noch einmal dann öffentlich und in größerer Runde zu wagen, natürlich wenn die Auflagen rund um die Corona-Pandemie es zulassen.

Das gesamte Team der Sportjugend Harz bedankt sich ganz herzlich bei ihren tollen und sehr sympathischen Gästen.